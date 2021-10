Viele Menschen wünschen sich eine sichere Möglichkeit, die Straße an der Kreuzung Xantener Straße / Büdericher Straße zu überqueren. Bereits „grünes“ Licht für diesen Wunsch haben die politischen Gremien der Stadt Wesel gegeben. Die Bauarbeiten für eine neue Ampelanlage beginnen voraussichtlich am Montag, 18. Oktober.

Zunächst werden die Maste und die Verkabelung für die Ampelanlage errichtet. Für diese Arbeiten sind einige Wochen eingeplant. Wesentliche verkehrsleitende Maßnahmen sind hierfür noch nicht erforderlich. Im Anschluss erfolgen die Straßenbauarbeiten. Für diese muss die Kreuzung komplett gesperrt werden. Eine großräumige Umleitung wird ausgeschildert.

Während der Vollsperrung wird ein Ersatzbusverkehr (Pendelbus) eingerichtet, der den Ortsteil Ginderich an den ÖPNV anbindet. Die Umsteigehaltestelle vom Pendelbus zum ÖPNV befindet sich in Alpen-Menzelen auf der Gester Straße.

Der Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr der Stadt Wesel hat in seiner Sitzung im Oktober 2019 die Verwaltung beauftragt, mit Straßen.NRW über eine neue mögliche Ampelanlage zu sprechen. Auf dieser Grundlage hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit der Stadt Wesel wenige Monate später (August 2020) beschlossen, eine neue Ampelanlage im Vollausbau zu errichten. Zudem wurde entschieden, die vorhandene Verkehrsinsel zurückzubauen sowie das Linksabbiegen (aus Richtung Xanten kommend) wieder einzurichten.

Die gesamte Baumaßnahme kostet nach Angaben der Stadt Wesel rund 300.000 Euro. Die Mittel sind bereits im städtischen Haushalt vorhanden.