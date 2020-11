Um den Besucherinnen und Besuchern der Kreisverwaltung während der Wintermonate Schutz vor Kälte und Regen zu bieten, sind vor den Publikumsbereichen nun Zelte aufgebaut. Die Zelte stehen vor dem Eingang zur Zulassungsstelle an der Reeser Landstraße sowie vor dem Eingang zum Jugendamt und zur Veterinär- und Lebensmittelüberwachung an der Jülicher Straße in Wesel und können ab sofort vom Publikum genutzt werden.

Für die Moerser Liegenschaften des Kreises Wesel mit Publikumsverkehr werden ebenfalls zeitnah Zelte aufgestellt, sobald alle notwendigen Genehmigungen vorliegen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr ist die Kreisverwaltung Wesel für den generellen Publikumsverkehr geschlossen. Bürgerinnen und Bürger haben trotzdem die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren, müssen allerdings von den zuständigen Sachbearbeitern einzeln ins Kreishaus eingelassen und begleitet werden.