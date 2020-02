Sehr geehrte Damen und Herren,

bei meinem letzten Bürgertreffen wurden von den Bürgerinnen und Bürgern folgende Sachverhalte thematisiert und als sehr kritisch erachtet:

1. Zu hohe gefahrene Geschwindigkeiten auf dem Quadenweg in Höhe der neuen Kindertagesstätte.

2. An der Einmündung Quadenweg / Friedenstraße ist die Sicht nach links durch geparkte PKW in den Parkbuchten erheblich eingeschränkt. Oftmals käme es hier beim Abbiegen nach links auf die Friedenstraße zu Gefährdungen, da die von links kommenden und 50 km/h schnell fahrenden Fahrzeuge oftmals nur durch starke Bremsungen Unfälle verhindern würden.

3. Auf dem Gehweg der Friedenstraße wie auch auf der Straße Am Schwan würde viel Hundekot liegen. Es sei sehr unangenehm, dort zu gehen.

4. Beobachtungen der Teilnehmer zur Folge würden auf der Brüner Landstraße, in Höhe der Straßen Am Großen Kamp (Am Schwan) und Brömderweg, an der dortigen Bedarfsampel, Autofahrer bewusst bei Rot rüberfahren.

In allen Punkten bitten die Bürgerinnen und Bürger eindringlich um Abhilfe.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Lantermann