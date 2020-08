Steckbrief

Dr. Peter Paic

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Kandidatur als Landrat für den Kreis Wesel

Alter: 52 Jahre

Wohnort: Hamminkeln-Marienthal

Familienstand: verheiratet

Erlernter Beruf: Schlosser (Hauer unter Tage), Diplom-Betriebswirt, Diplom-Sozialökonom, Dr. rer. pol. der Wirtschaftswissenschaften.

Heutiger Beruf: Leiter des IT Kundenmanagement für die Nordrhein-Westfälische Landesverwaltung (IT.NRW)

Hobbys: Radfahren, Wandern und Kultur

Sonstige Interessen: MSV Duisburg

Bitte vervollständigen ….

- Social Media ist in Corona Zeiten eine Chance mit den Bürgerinnen und Bürgern ohne gesundheitliches Risiko zu kommunizieren.



- Heimat bedeutet für mich, mit dem Rad durch den Niederrhein zu fahren und anschließend die Marienthaler Abende zu besuchen, aber auch für meine Heimat Verantwortung zu übernehmen und mich aktiv zu engagieren.



- Sie sollten mich wählen, weil es mir darum geht die Dinge nicht nur anzudenken, sondern anzupacken. Mit großer Bereitschaft und dem unbedingten Willen, sich für die Region zu engagieren und unseren Kreis Wesel zu einem Spitzenkreis zu gestalten.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen …

1) Was haben Sie in ihrer politischen Karriere bereits auf die Beine gestellt?

Ich bewerbe mich zum ersten Mal für ein solches politisches Amt. Politische Erfahrungen konnte ich durch meine Gewerkschaftsarbeit als Jugendvertreter und durch mein Engagement bei der SPD Hamminkeln und SPD im Kreis Wesel sammeln.

Kreissaal, Hörsaal, Ratssaal – das ist nicht der Weg, den ich gegangen bin. Ich habe verschiedenste berufliche Bereiche kennengelernt. Vom Hauer unter Tage über mein Studium zum Betriebswirt und Sozialökonom bis zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften und IT-Experten beim Landesbetrieb für Information und Technik: Ich weiß, was es bedeutet für die eigenen Ziele zu kämpfen und bringe über 34 Jahre Berufs- und Führungserfahrung mit.

2) Warum sind Sie ein guter Landrat?

Ich bringe neuen Schwung gepaart mit der nötigen Führungsstärke und der Kenntnis über Verwaltungsabläufe. Aus eigener Erfahrung im Bergbau weiß ich, was Strukturwandel bedeutet. Ich will meine Erfahrungen einbringen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den ansässigen Unternehmen den Kreis Wesel voranzubringen. Ich spucke keine großen Töne, ich packe an!