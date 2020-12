Die Zeit der Stille nimmt ihren Lauf. Kein Trubel in den Geschäften, Schulen dicht, wenig Straßenverkehr, Kollegen im Homeoffice.

Und warum? Auch wenn Sie's nicht gerne hören: Weil viele von uns - ja, auch von Ihnen, liebe Leser/innen, unvernünftig waren. Den Schuh müssen sich auch im Kreis Wesel viele Menschen anziehen; die Inzidenz der vergangenen Wochen beweist es. Das trügerische Gefühl, im Sommer sei alles wieder im Lot gewesen, ebnete dem Drama seinen Weg. Fast jeder traute sich den den Urlaub - war doch schließlich alles so schön normal. Dann der feuchtkalte Wintereinbruch, parallel zu gesellschaftlichem Laissez faire im privaten Bereich. Und schwupps - haben wir den bitteren Lockdown-Salat.

Ich hab's an dieser Stelle schon mehrfach betont: Nur Vernunft und Zurückhaltung bringen Besserung. Also bitte: Machen Sie die Faust in der Tasche und verzichten Sie auf riskante Kontakte. Oder wollen Sie mit dazu beitragen, dass der Lockdown verlängert wird? Auch Silvester feiern muss nicht unbedingt sein.

Wir schaffen das!