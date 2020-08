In Wesel-Feldmark haben Unbekannte am 25. August einen Flyer verteilt, der auf eine Großveranstaltung hinweist.

"Unglaublich", kommentiert ein/e Leser/in, der/die uns Fotos von diesem Flyer anonym zukommen ließ. Die Inhalte des Schriftstücks weisen deutlich darauf hin, dass auch in Wesel Corona-Leugner unterwegs sind, die ihre hanebüchenen Theorien verbreiten.

In Teilen von Hamminkeln sind ähnliche Flyer per Post an diverse Haushalte gegangen. In der Facebook-Gruppe "Mehrhoog, Dorf im Grünen" findet man einen entsprechenden Post.

Stimmen zu dem Vorgang ...

Sebastian Hense (stellvertrretender Schulleiter am AVG Wesel und Bürgermeisterkandidat): "Wenn man diese Behauptungen liest, kann man nur den Kopf schütteln. Es ist nicht nachvollziehbar, dass es immer noch Menschen gibt, die diese Krankheit so derartig unterschätzen. Wir müssen unsere Mitmenschen und uns so gut es geht schützen. Es gibt die schweren Krankeitsverläufe. Ignorieren hielft hier ganz bestimmt nicht.

Diese Flyer sind unglaublich!"

Adalbert Gose (Rechtsanwalt): "Ich habe es gestern im Briefkasten gehabt und war schockiert. ......."

