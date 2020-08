Gute Nachrichten für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die im Stadtgebiet Wesel eine Dachfläche oder eine Fassade begrünen möchten.

Derzeit stehen noch etwa 7.500 Euro der insgesamt 15.000 Euro im Fördertopf zur Verfügung. Grundsätzlich ist auch im Spätsommer oder Herbst die Bepflanzung eines Gründachs noch möglich.

Informationen zur Förderhöhe und den Fördervoraussetzungen erfahren Interessierte in der Förderrichtlinie, die auf der Internetseite der Stadt Wesel www.wesel.de zu finden ist. Rückfragen können per Mail an begruenung@wesel.de oder telefonisch unter 0281/203-2214 (Frau van der

Linde) oder 0281/203-2724 (Frau von Eerde) gestellt werden.

Mit dem Förderprogramm „Dach- und Fassadenbegrünung“ bezuschusst die Stadt seit diesem Jahr unter anderem den Aufbau einer Tragschicht sowie die Ansaat und Pflanzen auf Dachflächen. Für eine Fassadenbegrünung können Mittel für die Entsiegelung sowie die Rankhilfen und Pflanzen beantragt werden.

Gerade in diesen Tagen wird der Klimawandel durch die extremen Temperaturen spürbar. Dach- und Fassadenbegrünungen leisten – bei relativ wenig Aufwand – einen wertvollen Beitrag, der Überhitzung in den Städten entgegenzuwirken. Darüber hinaus sind Begrünungen wahre Alleskönner und bieten viele weitere Vorteile, wie z.B. Dämmwirkung im Winter, Schutz der Dachabdichtung bzw. der Fassadenfläche vor Witterungseinflüssen, aber auch Verbesserung der Aufenthalts- und Umgebungs-qualität sowie der Luftqualität. Nicht zuletzt wird ein wichtiger Ersatzlebensraum für Tiere geschaffen.

Ob sich Ihr Dach für eine Begrünung eignet, erfahren Sie über das Gründachkataster, das der Regionalverband Ruhr (RVR) gemeinsam mit der Emschergenossenschaft erstellt hat. Das Gründachkataster finden Sie auf der städtischen Internetseite www.wesel.de.