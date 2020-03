Fridays for Future Wesel ruft dazu auf am nächsten Samstag, 28. März, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr das Licht im Rahmen der Earth Hour auszuschalten.

„Sinn dieser friedlichen Protestaktion ist es, allen Menschen zu zeigen, dass wir mehr Engagement für Klima- und Umweltschutz brauchen und erwarten.“, erklärt FFF-Mitorganisator Mathis Kock.

Keine Versammlung wegen Corona

Eine Versammlung findet auf Grund der aktuellen Coronalage nicht statt. Fridays for Future Wesel ermutigt aber alle, die sich beteiligen, ihre Erlebnisse unter #EarthHour zu posten.

Die Earth Hour begann 2007 in Sidney. Seitdem wird sie vom World Wide Fund For Nature (WWF) jährlich am letzten Samstag im März ausgetragen.