GRÜNE Kreistagsfraktion: Eltern entlasten

In den Monaten der Corona-Krise konnten Kinder in Kitas, Kindertagespflege und offenem Ganztag die Betreuungsangebote aufgrund von Verordnungen nicht wahrnehmen. Die Eltern mussten unter oftmals hohem organisatorischen Aufwand die Betreuung andernorts wahrnehmen oder mussten Urlaub nehmen.

Die GRÜNE Kreistagsfraktion begrüßt die Aussetzung der Elternbeiträge und hat die dazu nötigen Beschlüsse in den Monaten April und Mai 2020 unterstützt.

„Das Corona-Virus hat alle betroffen. Eltern sind oft mehrfach belastet – im Beruf und mit der wegfallenden Betreuung ihrer Kinder. Diese Eltern wenigstens zeitnah finanziell zu entlasten, ist uns GRÜNEN wichtig. Es ist ein Signal an die Familien mit Kindern, dass sie nicht alleine stehen“, begründet Christian Drummer-Lempert, Mitglied im Sozialausschuss, die Haltung der GRÜNEN im Kreistag Wesel.

Dem Kreis sind so ca. 440.000 Euro an Kosten entstanden. Diese Kosten müssen ohne Frage finanziert werden“, so Drummer-Lempert weiter. „Eltern müssen planen können. Bei der Betreuung und bei den Elternbeiträgen. Die Landesregierung ist gefordert, frühzeitig entsprechende Regelungen für die Dauer der verordnungsbedingten Einschränkungen festzulegen und mitzuteilen“, merkt Britta Wegner, Mitglied im Jugendhilfeausschuss im Kreistag Wesel, dazu an.