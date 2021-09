Gut besuchte Fachtagung ‚Alternative Energiesysteme im neuen Kombibad‘ bringt neuen Ansatz

Der GRÜNE Ortsverband Wesel bot mit der Fachtagung ‚Alternative Energiesysteme im neuen Kombibad‘ den knapp 40 teilnehmenden Besuchern – neben vielen interessierten Bürgern zahlreiche Vertreter der Weseler Kommunalpolitik – am 20. August 2021 im Scala Kulturspielhaus einen Informationsabend, bei dem die Diplomingenieurin Elisabeth Scholdra vom Planungsbüro Scholdra PBN und Diplomingenieur Manfred Fricke von der Ochsner Akademie tiefe Einblicke in die aktuelle Energieversorgungstechnologie und die Förderlandschaft vortrugen.

Nachdem Diplomingenieur Horst Münnich, Sprecher des Grünen Ortsverbands Wesel, noch einmal deutlich machte, wie weit der Klimawandel schon fortgeschritten ist und welche Klimawandelfolgen uns allen drohen übergab er das Wort an Dipl. Ing. Elisabet Scholdra.

Frau Scholdra referierte in den folgenden 20 Minuten über Grundlagen und Technologien der Wärmeerzeugung, über die Anlagenplanung und über mögliche Vorgehensweisen bei der Umsetzung, um abschließend anhand von Beispielen mehrerer Bäder in Deutschland, deren Energieversorgung von Wärmepumpen getragen wird, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Ökobilanzen zu erläutern.

In den darauf folgenden gut 30 Minuten gab Dipl. Ing. Manfred Fricke einen tiefen Einblick in die Grundlagen, die Maschinentechnik und die Hydraulik von Wärmepumpenanlagen, erklärte Wärmequellen und Wärmesenken und breitete eine Übersicht über Wärmepumpen aus.

Hierbei zeigte er auch eine beispielhafte Berechnung und eine Beschreibung der möglichen technischen Ausstattung für eine Energieversorgung des Kombibads mit Wärmepumpen, bei der er die für ein Schwimmbad bekannten besonderen Anforderungen wie unterschiedliche hohe Wassertemperaturen für Schwimm-, Sanitär- und Saunabereich, aber auch die Legionellenbekämpfung berücksichtigte.

Abschließend erläuterte Herr Münnich die vor Ort umsetzbaren Möglichkeiten, den für den Betrieb der Wärmepumpen benötigten Strom anteilig vor Ort mit Photovoltaik auf den Flächen der Gebäude und Parkplatzüberdachungen zu erzeugen.

Nach den Vorträgen diskutierten die Referenten in einer Fragerunde mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hierbei konnten viele aufgeworfene Fragen beantwortet werden. Die von Vertretern der Lokalpolitik aufgeworfene Frage nach einer Verzögerung des Kombibadbaus im Falle einer Umplanung konnte nicht final beantwortet werden. Der vorgetragenen Skepsis, eine mögliche Umplanung sei aus Zeitgründen nicht verantwortbar, wurde aus dem Publikum vehement entgegen getreten. „Eine kurzfristige Verzögerung ist gegenüber einer Jahrzehnte andauernden klimabelastenden Energieversorgung mit Gas mehr als verantwortbar“ so ein Teilnehmer. „Das vermutlich große Kosteneinsparpotential bei Einsatz von Wärmepumpentechnik und die dadurch zu senkende Steuerlast für Weseler Bürger verpflichtet die Lokalpolitik geradezu zum Umdenken“, so eine weitere Stimme. „Das Damoklesschwert des bald zusammenbrechenden Heubergbads wurde in der Vergangenheit immer wieder bemüht, Das Heubergbad wurde dann jedes Mal doch wieder saniert. So sollte es auch diesmal sein“, bewertete ein Teilnehmer die vorgebrachte Sorge um eine mögliche Zeit ohne Schwimmbad bei eintretender Verzögerung durch Umplanung.

In der Diskussion wurde durch verschiedene Wortbeiträge klar, dass die bisher vorgeschlagen Versorgung des Bades mit Blockheizkraftwerk bei Weitem nicht so alternativlos ist, wie sie planerseitig dargestellt wurde.

So ergab sich durch ein von Herrn Fricke vorgetragenes Beispiel aus der Praxis angeregt die Idee, weitere Potentiale der Stadt Wesel wie die Abwärme der städtischen Abwässer zur klimaschonenden Energieversorgung des neuen Weseler Kombibads zu nutzen. Ein offensichtliches Energiepotential nahe dem Badstandort.

Nach der Diskussion verabschiedete sich Herr Münnich von den Referent*innen und Besucher*innen und bedankte sich bei allen für einen informativen, konstruktiven Abend, der ganz sicher zum Nachdenken angeregt hat.

Die Inhalte der Präsentation sind unter https://gruenlink.de/29bh abrufbar.