Ich geb's ja eher ungern zu, aber manchmal (bei den ganzen Ideologien mit denen ich mich oft beschäftige) komm ich schon mal durcheinander.

Links, Rechts, Mitte, Grün, Klima, Soziales, Kapital, Freiheit uvm.

Und mittendrin ..... DER MENSCH ....

ein so unvollkommenes Wesen, geprägt von den Erziehungsberechtigten, dem Umfeld, der Schulbildung, den Medien, wir stehen da irgendwo mittendrin und versuchen verzweifelt uns zu orientieren.

Ist es nicht so, das im Prinzip JEDER irgendeiner Idealvorstellung hinterher läuft???

Natürlich versuchen die Leute in der Regierung uns von IHEREN Idealen zu überzeugen und im Idealfall werden daraus konstruktive Streitgespräche ZWISCHEN den Ideologien ....

Aber damals, als es noch den kapitalistisch geprägten Westen und den kommunistisch geprägten Osten gab, waren die Grabenkämpfe besonders tief.

Während sich im Westen der Wohlstand ausbreitete, hatte man im Osten mit Knappheit von so ziemlich allem zu kämpfen, da mussten die Funktionäre im Osten schon sehr wachsam sein um IHR Weltbild "stabil" zu halten und nicht von Ausreiseanträgen überschwemmt zu werden.

Und wenn ich es richtig verstehe, waren dafür u.a. die Funktionäre zuständig, sprich: "Dem-Volk-aufs-Maul-Schauer" und es dann mit geschickten Verbal-Plattitüden kommunistisch/sozialistisch anmutendes Gedankengut möglichst wirksam zu verbreiten sowie den Kapitalismus zu ächten. Wie wir heute wissen, ist dies nicht so ganz gelungen ? .....

Jetzt mit diesem T-Online Artikeln kommt mir ein Gedanke wieder hoch, der schon seit einigen Monaten in meinem Kopf herum schwirrt: ...

Die DDR / Sowjetunion / alle ehemaligen Ostblockstaaten haben Jahrzehntelang versucht ihre eingesperrten Völker mit Hilfe solcher Funktionäre / „dem-Volk-aufs-Maul-Schauer“ bei der Stange zu halten und ein paar Jahrzehnte hat das ja auch einigermaßen funktioniert.

Und ich will ja nicht die Völker / einfache Menschen kritisieren, aber was die so täglich "vor-sich-hin-labern" ist jetzt auch

nicht immer

gerade Nobelpreis-Verdächtig! Dafür sind wir alle eben nur oben erwähnte MENSCHEN, beschäftigt hauptsächlich damit unseren Lebensstandart aufrecht zu erhalten, was auch so schon schwer genug ist und heute in dieser HOCHKOMPLEXEN Welt …..........

Ist es eventuell ein guter Weg, wenn wir „einfachen Menschen“ etwas mehr auf die Wissenschaften hören würden?

Hmm ….........

Isch weiset nich'