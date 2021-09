Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Die Stadt Wesel ist in 42 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Gewählt werden kann von 8 bis 18 Uhr.

Die Wählerinnen und Wähler bringen zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung und einen Personalausweis oder Reisepass mit.

Selbstverständlich sind in den Wahlräumen aufgrund der aktuellen Corona-Situation zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Wählerinnen und Wähler sowie Wahlhelferinnen und Wahlhelfer vorgesehen. So werden zum Beispiel Hinweise zum richtigen Verhalten im Wahlraum angebracht, kontaktierte Oberflächen regelmäßig von einem Mitglied des Wahlvorstandes desinfiziert und die Wahlräume regelmäßig gelüftet.

Bereits jetzt werden die Wählerinnen und Wähler gebeten, am Wahltag Folgendes zu beachten:

Aufgrund der Hygienebestimmungen kann es zu Wartezeiten kommen. Deshalb planen Sie bitte genügend Zeit für Ihre Stimmabgabe ein.

Verhalten im Wahlraum

In den Wahlräumen und Zuwegen innerhalb des Wahlgebäudes besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln und halten einen Mindestabstand von 1,5 Metern ein.

Benutzen Sie bitte das Handdesinfektionsmittel, das vor dem Wahlraum zur Verfügung gestellt wird.

Es wird empfohlen, einen eigenen, nicht radierfähigen Stift (blau oder schwarz) für Ihre Stimmabgabe mitzubringen. Vor Ort stehen aber ebenfalls Kugelschreiber zur Verfügung, die desinfiziert an die Wählerinnen und Wähler ausgegeben werden.

Nähere Informationen erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger beim Wahlbüro der Stadt Wesel (Rathaus, 1. Etage, Zimmer 115, Tel. 0281/203-2338, -2475 oder -2514).