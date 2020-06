Die Grünen durften kürzlich das 30. Jubiläum feiern. Mit nur vier Mitgliedern fingen die damals Alternativen 1989 an. Von Anfang an als Fraktionsvorsitzender mit dabei, ist der Mehrhooger Diplom-Betriebswirt Johannes Flaswinkel, das Gesicht der Grünen in Hamminkeln.

Beim diesjährigen Neujahrsessen des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen wurde das Gründungsmitglied für seine 30-jährige Tätigkeit als Fraktionsvorsitzender geehrt und einstimmig vom Vorstand zum Bürgermeisterkandidaten vorgeschlagen. Flaswinkel ist gebürtiger Hamminkelner. “Ich kenne mich hier gut aus, weil ich seit 61 Jahren hier lebe und das gerne, weil Hamminkeln meine Heimat ist."

Wichtig ist den Grünen nah mit den Bürger*innen der Stadt Hamminkeln zu agieren. “Für ein lebenswertes Hamminkeln möchte ich gerne die Bürger*innen unserer Stadt stärker und früher einbinden und mitnehmen.” Und auch ein runder Tisch als ständiges Dialogforum mit den örtlichen Landwirten ist geplant, um direkt vor Ort die Probleme und Sorgen anzuhören und ernst nehmen. Denn Landwirte und Verbraucher müssen an einem Strang ziehen.

Die Förderung und Stärkung der Gesamtschule Hamminkeln wird weiter fortgesetzt und auch für die offene Ganztagsbetreuung an allen Schulen sollen kindgerechte und elternorientierte Angebote geschaffen werden. Die Grünen wollen das kulturelle Leben in Hamminkeln am Schloss Ringenberg erlebbar machen und das Kunstleben auf ländlich, lokalem Raum wirtschaftlich und finanzierbar entwickeln.

Der öffentliche Nahverkehr, sowie die Fahrradfreundlichkeit muss nach Meinung der Grünen dringend verbessert werden. Dazu sind sie erst kürzlich am 03. Juni 2020, dem Weltfahrradtag mit dem Rad auf die Straße gegangen, um Missstände aufzudecken. Auch die Betuwe-Lijn ist nach 28 Jahren immer noch ein Thema auf der Agenda. Sowie die Auskiesung der Flächen am Niederrhein.

Wir haben den Bürgermeisterkandidaten Johannes Flaswinkel persönlich und doch mit etwas Abstand getroffen und ihm einige Fragen gestellt:

inwe: Sie sind seit 1989 Mitglied des Rates und Fraktionsvorsitzender der Grünen, ein alter Hase in der Politik. Was sind denn ihre Vorzüge gegenüber der anderen Kandidaten?

Flaswinkel: Das ist mit Sicherheit mein weitergehendes Demokratieverständnis. Über Parteigrenzen hinauszuschauen, meine langjährige politische Arbeit und der ungebrochene Wille für meine Heimat das Beste zu erreichen.

Ich möchte die Bürger*innen stärker und früher in die Planungen einbinden und mitnehmen. In vielen Gesprächen mit ihnen in unserer Stadt, in Diskussionen und Versammlungen habe ich in den mehr als 30 Jahren meiner politischen Arbeit vieles erfahren und gelernt. Daher weiß ich, was die Menschen in Hamminkeln umtreibt. Ich höre gerne zu und wäge die Vorschläge sorgfältig ab.

inwe: Wo sehen Sie die größten Defizite in der Hamminkelner Ortspolitik?

Flaswinkel: Sie ist nicht ausreichend sorgfältig. Nehmen wir die städtebauliche Entwicklung. Hier hätte man in der Vergangenheit sicherlich einiges sensibler, rücksichtsvoller und ökologischer handhaben können. Mir ist wichtig, dass die einzelnen Stadtteile ihren Charakter nicht verlieren. Wir dürfen nicht einfach immer altes abreißen und neu bauen, sondern auch erhalten. Wir müssen nachhaltig in die Zukunft schauen und dem Gemeinwohl dienen für ein lebens- und liebenswertes Leben in Hamminkeln.

Des Weiteren müssen wir die Bürger*innen bei wichtigen Entscheidungen früher und stärker beteiligen und vor allem ernst nehmen. Wir können sie nicht vor vollendete Tatsachen stellen und dann sagen:” Jetzt kann man nichts mehr ändern.”

inwe: Wo sehen sie die Herausforderung in dem diesjährigen Wahlkampf?

Flaswinkel: Der persönliche Kontakt zu den Bürger*innen ist enorm wichtig. Es ist notwendig aus dem Rathaus raus zu gehen in unsere Ortsteile und das Gespräch vor Ort zu suchen. Das ist in dieser Zeit nicht einfach, aber auch da gibt es Möglichkeiten und Wege! Der einfache Weg war in den vielen Jahren meines politischen Engagements nie meiner.

Die Briefwahl wird noch eine Herausforderung, aber wir hoffen, dass es weitere Lockerungen ab dem 15. Juni geben wird. Ich bin gespannt, wie der Wahlkampf vor Ort sein wird. Es wird spannend.

Steckbrief Johannes Flaswinkel: