Drohen Wesel Bürgern und Vereinen wegen des Corona-Virus einschneidende Änderungen? Nicht, wenn man die Antworten der Stadt auf einige Fragen unserer Redaktion zugrunde legt.

Erst nach rund acht Stunden "Bedenkzeit" kamen vor knapp 30 Minuten diese Antworten aus dem Bürgermeister-Büro ...

Redaktion: Denkt die Stadt über ein Verbot für kleinere Veranstaltungen (unter 500 oder noch weniger Besucher) nach?

Stadt Wesel: Nach den bisherigen Einschätzungen, der aktuellen Lage und den Empfehlungen des Landes sowie Bundes finden kleinere Veranstaltungen grundsätzlich statt. Dennoch können einzelne Veranstaltungen nach entsprechender Bewertung der Stadt und des Kreises abgesagt werden. Als Grundlage dienen Kriterien des Robert Koch Instituts.

Redaktion: Was ist mit "neuralgischen Punkten" wie dem Heubergbad?

Stadt Wesel: In die Gesamt-Bewertung fließt auch die Beurteilung einzelner Punkte. Nach aktuellem Sachstand sind jedoch keine Verbote für solche Orte vorgesehen.

Redaktion: Gibt es schon eine Mitteilung an Sportvereine, größere Veranstaltungen abzusagen oder das Trainingszeiten der Sportgruppen zu beschränken?

Stadt Wesel: Auf Grundlage der aktuellen Situation in Wesel ist eine Mitteilung an die Weseler Sportvereine bisher nicht vorgesehen. Auch der Trainingsbetrieb kann weiterhin stattfinden. Einzelne Sportverbände können jedoch selbstständig entscheiden, ob bestimmte Veranstaltungen stattfinden. So sind bereits einige sportliche Ereignisse von Seiten der Sportverbände abgesagt worden, zum Beispiel einige Handballspiele.

Redaktion: Steht der erste verkaufsoffene Sonntag in Wesel (Frühlingsfest, 5. April) auf der Kippe?

Stadt Wesel: Derzeit berät sich die Stadt Wesel mit der zuständigen Gesundheitsbehörde des Kreises. Erst nach Abschluss der Bewertung kann eine endgültige Entscheidung getroffen werden.

