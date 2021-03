Gute Nachrichten für Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck erhielt die hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss aus dem Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur. Der Bund fördert den Breitbandausbau in der Region mit rund 14,5 Millionen Euro, ein entsprechender Zuwendungsbescheid wurde am 9. März erlassen. Da das Land NRW Mittel in gleicher Höhe bereitstellt, stehen insgesamt fast 29 Millionen Euro für das schnelle Internet zur Verfügung. Damit können knapp 5.000 Haushalte, 8 Unternehmen und 2 Schulen ans Breitbandnetz angeschlossen werden. Der Anschluss soll für die Privathaushalte und die Unternehmen mindestens 50 Mbit/s betragen. Insgesamt werden 562 Glasfaserkilometer neu verlegt.

Die Corona-Pandemie habe einmal mehr gezeigt, wie wichtig Digitalisierung und der Anschluss an die Datenautobahn sei, so Sabine Weiss und erklärt weiter: „Wir können uns keine weißen Flecken auf der Landkarte leisten und brauchen tatsächlich schnelles Internet bis zur letzten Milchkanne. Davon hängt die Zukunftsfähigkeit unserer Region ab.“

Die CDU-Kreisvorsitzende freut sich daher sehr über die Bundesförderung: „Das sind sehr gute Nachrichten für die Region. Die Unternehmen und die privaten Haushalte werden vom Anschluss ans Breitbandnetz profitieren. Homeschooling und Homeoffice haben deutlich zutage gebracht, dass es beim schnellen Internet an einigen Ecken noch Luft nach oben gibt.“ Die Teilhabe am digitalen Leben dürfe keine Frage des Wohnorts sein.

Schermbecks Bürgermeister Mike Rexforth, der von Sabine Weiss informiert wurde, zeigte sich hoch erfreut: „Die Firmen stehen in den Startlöchern. Wir können nun umgehend mit den Baumaßnahmen beginnen.“ Da die Förderung deutlich höher, als ursprünglich gehofft, ausfalle, könnten nun allein in Schermbeck

deutlich mehr Haushalt einen kostenlosen Breitbandanschluss bekommen.