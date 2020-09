Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung unter Vorsitz von Kreiswahlleiter Dr. Lars Rentmeister das Ergebnis für die am 13. September 2020 durchgeführte Kreistagswahl und Landratswahl festgestellt.



Hierbei habe es keine Abweichungen zu der bereits in der Wahlnacht bekanntgegebenen Sitzverteilung gegeben: Sie sieht für den Kreistag der Wahlperiode 2020 bis 2025 wie folgt aus: CDU 22, SPD 19, Grüne 12, AfD 4, FDP 4, Die Linke 3, FWG 2.

Ferner hat der Kreiswahlausschuss auch offiziell festgestellt, dass am Sonntag, 27. September 2020, die Landratsstichwahl zwischen den Bewerbern Ingo Brohl (CDU) und Dr. Peter Paic (SPD) stattfindet, weil keiner der sechs Bewerbenden im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnte. Hierfür werden auch Briefwahlunterlagen von den städtischen Wahlämtern versandt.

Briefwahl beantragen

Briefwahl kann aber auch jetzt noch bei den städtischen Wahlämtern beantragt werden. Die Wahlbenachrichtigung für den 13. September 2020 gilt auch für den Stichwahltermin.

Wer seine Wahlbenachrichtigung verlegt hat, kann im Übrigen auch ohne Wahlbenachrichtigung unter Vorlage seines Personalausweises wählen.

Die Landratsstichwahl findet am Sonntag, 27. September 2020, in den selben Wahllokalen wieder in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr statt.