KV und Landrat kriegen das Impfzentrum nicht organisiert!

Wie der Lokalpresse zu entnehmen war, werden im Weseler Impfzentrum zur Zeit nicht allzu viele Personen geimpft. Die Impfstraßen könnten rund 1.500 Personen am Tag bewältigen, tatsächlich eingeladen werden zur Zeit nur 360 Patienten pro Tag. Nur nachmittags ist im Impfzentrum Betrieb, vormittags ist es gähnend leer. Das soll erst in der kommenden Woche geändert werden, wenn ein Betrieb in zwei Schichten aufgenommen wird und dann auf 720 erhöht wird.

Das mag daran liegen, dass nicht schnell genug Impfstoff produziert wird. Aber ein Skandal ist es, dass jeden Tag Impfdosen übrig bleiben und für die nächsten Tage dann eine geringere Anzahl bestellt wird, statt alles zu verimpfen, was wir bekommen können!!!

Die Ursache ist die mangelnde Organisation von Kassenärztlicher Vereinigung (KV) und dem Weseler Landrat. „Die Verwaltung funktioniert nicht“, meint Moritz Hußmann. „Es ist schon schlimm genug, dass wir einen Engpass bei den Impfdosen haben. Aber dann quasi welche liegen zu lassen und weniger neu zu bestellen statt alles zu verimpfen, was wir kriegen können, ist doch unglaublich.“

Auch ein zweites Impfzentrum im Kreis Wesel nützt nichts, wenn KV und Landrat die Organisation nicht hinkriegen“, ergänzt Rainer Keller.

„Wir fordern, dass alle Impfdosen, die der Kreis Wesel bekommt, auch verimpft werden und auf gar keinen Fall Impfdosen abbestellt werden“, klagt Ludger Hovest an. „Es geht 1. um Leib und Leben von Menschen und 2. um unsere Weseler Wirtschaft. Jeder Tag, den die Geschäfte geschlossen bleiben müssen, kann den Ruin für manche Geschäftsleute bedeuten, daher müssen wir um jede Impfdosis kämpfen. Es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, dass die KV und der Kreis für jeden Tag eine Reserveliste zur Verfügung haben für den Fall, dass Patienten absagen. Die kann man dann abte-lefonieren und impfen. Jede Dosis trägt dazu bei, die Pandemie zu beenden!“