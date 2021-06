Im Jahre 2018 wurde das Heubergbad das letzte Mal renoviert.

Rund 700.000 € wurden in die Hand genommen.

Alle waren sich einig, dass das die letzte Investition in das in die Jahre gekommene Heubergbad, bis zur Realisierung des neuen Kombi Bades sein soll.

Allerdings wurde Anfang Mai ein stetiger Wasserverlust im viel genutzten Lehrschwimmbecken festgestellt.

Prompt wurde ein Sachverständiger mit der Ursachenforschung beauftragt.

Jetzt liegt ein Gutachten vor, dass sich pro Tag, wegen mangelnder Abdichtung im Bereich des Beckenkopfes, also dem oberen Rand, rund 30 Kubikmeter Wasser verflüchtigen.

Eine Renovierung würde geschätzte 200.000 €uro kosten.

Das Lehrschwimmbecken wird von rund 20 Schulklassen, zahlreichen Vereinen sowie für viele Kurse genutzt. Auch das Schwimmen für Personen mit Handicap wird hier durchgeführt.

Der Vorschlag für den Schwimmunterricht das BislichBad zu nutzen hat sich durch die hohe Auslastung des BislichBades von selbst erledigt.

Eine Anfrage bei Bädern in Voerde, Hünxe Dinslaken und Schermbeck brachte wegen deren eigener Auslastung auch keinen Erfolg.

Ludger Hovest: "Über unserem Heuberg Bad schwebt ein „Damoklesschwert“!

Wir sind jetzt in der misslichen Lage, für diese „alte Möhre“ noch viel Geld in die Hand nehmen zu müssen! Wir können nicht drei bis vier Jahrgängen das Schwimmen lernen in der Schule verwehren! "

In der letzten Aufsichtsratssitzung wurde nun schweren Herzens die Sanierung des Lehrschwimmbeckens beschlossen.

Die Renovierung ist alternativlos!

„Es wird schwierig für diese anspruchsvollen arbeiten eine Fachfirma zu finden.

Noch viel meh eine, die unseren knappen Zeitlichen Rahmen einhalten kann!“

So der Städtische Bäder Wesel GmbH Geschäftsführer, Martin Christoph.

Ein Grund mehr den Bau des CombiBades zeitgerecht vor zu treiben damit im Frühjahr 2024 eröffnet werden kann.