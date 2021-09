Auch am nächsten Samstag, den 4. September baut der Ortsverband der Partei DIE LINKE. vormittags wieder seinen Stand in der Weseler Fußgängerzone vor der Mayerschen Buchhandlung auf, um Informationen zu verteilen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Außer über das Bundestagswahlprogramm und die Ratsarbeit vor Ort gibt es auch Informationen zur Volksinitiative "Gesunde Krankenhäuser". Wer sich von den Argumenten überzeugen lässt, kann sich am Stand gleich in die Unterschriftenlisten eintragen.

Darüber hinaus wird an diesem Tag auch Sidney Lewandowski anwesend sein, der Direktkandidat der Partei für den hiesigen Wahlkreis. Er möchte sich den Wählerinnen und Wählern persönlich vorstellen und wird ihnen gern Rede und Antwort stehen.