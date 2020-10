Die in der Corona-Krise in vielen Innenstädten zurückgegangene Kundenfrequenz macht dem Handel Sorgen. In der regelmäßigen Umfrage des Handelsverbandes NRW unter seinen Mitgliederngeben immer noch fast 15 Prozent der Händler an, dass die Gefahr einer Geschäftsaufgabe groß bis sehr groß sei. (Text: HV Niederrhein)

„Der Einzelhandel ist insbesondere in den Innenstadtlagen, den Einkaufscentern und den Stadtteilen durch Corona stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Durch die aktuell gemeldeten Absagen der Weihnachtsmärkte fehlt dem Handel ein wichtiger Magnet für das Weihnachtsgeschäft, so dass ein enomer Frequenzverlust zu erwarten ist. Jetzt gilt es umso mehr, die lokalen Händler zu

unterstützen, um unsere Einkaufsstätten vor Ort lebendig zu halten.“, so Doris Lewitzky,

Geschäftsführerin beim Handelsverband NRW Niederrhein. „Mit der Kampagne Nicht nur klicken,

auch anfassen werden die Alleinstellungsmerkmale des stationären Handels in einer bundesweiten

Kampagne gemeinschaftlich betont.“

Um die Lebendigkeit von Innenstädten zu erhalten und den lokalen Einzelhandel zu unterstützen,

starteten die Handelsverbände und die SIGNAL IDUNA am 15. September die o.g. Kampagne, die

das Einkaufserlebnis als sinnliche Erfahrung inszeniert. Ihr Herzstück ist ein Imagevideo, das die

beim Einkauf erlebten unterschiedlichen Sinne betont: einen kuscheligen Pullover anfassen, an

Parfüm oder Blumen riechen, die neue Lieblingsplatte im Plattenladen hören, mit der Familie durch

liebevoll gestaltete Läden stöbern und dabei durch die neue Sonnenbrille sehen – lokales Einkaufen

spricht alle Sinne an. Diese Botschaft wird über eine 360°-Kampagne über Social Media,

Printanzeigen, Out-of-home, aber auch direkt durch Plakate über lokale Händler kommuniziert. Es

gibt Gewinnspielaktionen sowohl für Kunden als auch für Händler.

„Die Kampagne kommt bei den Händlern bislang sehr gut an. Viele wollen sich beteiligen und

beispielsweise auf Instagram zeigen, warum sie anfassbar gut sind.. Die Kunden dürfen gespannt

sein!“ verrät Lewitzky.

Die Microsite www.nichtnurklicken.de zeigt die komplette Kampagne inklusive Imagefilm in Aktion

und ist zugleich Landingpage für alle Interessenten und Händler, die mitmachen wollen. Bei

Interesse an Plakaten können sich alle Händler gerne an ihren regionalen Handelsverband wenden.

Material für Onlineaktionen finden Sie auf der genannten Webseite im Downloadportal, ebenfalls

natürlich kostenfrei.