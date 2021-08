In letzter Zeit mehren sich die Meldungen über Diebstähle und Vandalismus auf den Friedhöfen ALR und Casper-Baur-Straße.

Die Beschädigungen an den einzelnen Gräbern und am Grabschmuck stellen nicht nur einen nominalen Schaden dar, sondern sind auch für die Hinterbliebenen und Angehörigen eine psychische Belastung.

Um präventiv gegen erneute Beschädigungen und Diebstähle vorzugehen sind kurzfristige Maßnahmen notwendig. Hiermit beantragen wir:

Die Beauftragung des ASG mit der Ausarbeitung eines Sicherheitskonzeptes für dieWeseler Friedhöfe unter Berücksichtigung folgender Optionen:

1.) Errichtung einer höheren Umzäunung um das Überklettern zu verhindern

2.) Errichtung einer Lichtanlage, die auf Bewegung reagiert und potenzielle Täterabschreckt

3.) Beauftragung eines externen Sicherheitsdienstes mit der Durchführung vonNachtstreifen

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Buteweg (Betriebsausschuss ASG)

Thomas Moll (Fraktionsvorsitzender WFW )