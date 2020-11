Gute Nachricht für coronageschädigte Shopper: An sofort kann man den Weseler Stadtgutschein in der Stadtinformation am Großen Markt käuflich erwerben. Und zwar mit einem subventionsgestützten Nachlass: Das heißt konkret, dass jeder gekaufte Stadtgutschein in diesem Jahr einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent bekommt. Sie kaufen also einen Gutschein in Höhe von 200 Euro und bezahlen lediglich 160 Euro. Viel Spaß beim Einkaufen in Wesel!