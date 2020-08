„Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt!“ – Die neue Broschüre zur Kommunalwahl in „Leichter Sprache“ ist ab sofort im Rathaus Wesel erhältlich.

Am 13. September 2020 findet in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahl statt. Die Landeszentrale für politische Bildung hat dazu die Broschüre „Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt!“ in „Leichter Sprache“ herausgegeben.

Bis zu sechs Wahlen

Unter anderem wird erläutert, worüber die Wähler am 13. September2020 mit ihrer Stimme entscheiden. In einigen Städten und Gemeinden werden bis zu sechs Wahlen durchgeführt.

Das Heft erklärt verständlich, welche Aufgaben die zu wählenden Institutionen übernehmen. Zudem informiert es über grundlegende Aspekte einer demokratischen Wahl. So wird zum Beispiel erklärt, was Parteien sind, wer wählen darf und wie eine Briefwahl funktioniert.

Gut ausgearbeitete Schaubilder und eine angenehm zu lesende Schriftgröße (auch für Menschen, die nicht gut sehen können) helfen, den Inhalt der Broschüre leichter zu verstehen.

"Stärkt unsere Demokratie"

„Dieses Heft erläutert verständlich, wie die Kommunalwahl funktioniert.Zudem bietet es wissenswerte, nützliche Informationen. Dadurch ermöglicht es politische Teilhabe für viele Menschen. Das stärkt unsere Demokratie“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Die Stadt Wesel verteilt in den kommenden Wochen zahlreiche Exemplare an verschiedene Einrichtungen in der Stadt.

Hefte mitnehmen oder herunterladen

Wer ein Heft in gedruckter Form haben möchte (auch Gruppensätze sind möglich), kann sich dieses kostenlos im Rathaus an der Info-Theke im Eingangsbereich (Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel) oder im Wahlbüro (1.Etage, Zimmer 115) oder im Gebäude des Sozialamts am Herzogenring (Herzogenring 34, 46483 Wesel) abholen.

Zudem liegt es in verschiedenen sozialen Einrichtungen in der Stadt aus, wie zum Beispiel im Mehrgenerationenhaus „Bogen“. Darüber hinaus kann die Broschüre als PDF-Datei auf der städtischen Internetseite www.wesel.de heruntergeladen werden.

Grundsätzliches zum Thema „Leichte Sprache“:

Leichte Sprache soll Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen sprachliche Defizite haben, helfen, wichtige Verfahren, wie Wahlen oder Behördengänge, zu verstehen. Dazu werden möglichst einfache Begriffe und kurze Sätze genutzt. Die Texte werden in der Regel im Vorfeld von Menschen mit Sprachbarrieren gelesen und korrigiert. Auch die Broschüre „Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt!“ wurde geprüft.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp stellt die neuen Broschüren der Landeszentrale für politische Bildung NRW vor. Sie sind unter anderem im Rathaus Wesel im Wahlbüro (Raum 115, Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel) erhältlich.