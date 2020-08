Neue Bushaltestelle in Ginderich

Michael Brinkhoff, CDU-Ratsmitglied, und Christoph Lohmann, sachk. Bürger der CDU-Fraktion, wenden sich mit folgendem Antrag (05.08.2020) an die Bürgermeisterin:

"Die Bushaltestelle in Ginderich an der Büdericher Straße in Richtung Xanten ist rückständig, überholt und nicht mehr zeitgemäß (siehe Anlage).

Das Wartehäuschen der Bushaltestelle ist nicht gut einsehbar, weil es von drei Seiten mit blickdichten Wänden versehen ist. Gleichzeit ist keinerlei Beleuchtung an oder in dem Wartehäuschen vorhanden, sodass bei Dunkelheit Fahrgäste nur schwer zu erkennen sind und zudem einem erhöhtem Gefahrenpotential ausgesetzt sind.

Studenten und Schüler haben uns berichtet, dass gerade bei Regen Busfahrer Fahrgäste schon öfter übersehen haben und deswegen nicht mitgenommen haben. Bei Regen suchen die Fahrgäste Schutz im Wartehäuschen und aufgrund der blickdichten Wand werden sie dann übersehen.

Der Anlage ist auch zu entnehmen, dass das Wartehäuschen verwahrlost und nicht gepflegt ist. Des Weiteren sind dort keine Fahrradstellplätze für die Fahrgäste aus den ortsfernen Wohnsiedlungen vorhanden.

Bitte veranlassen Sie die Instandsetzung der Bushaltestelle mit einem zeitgemäßen Wartehäuschen aus Glas. Des Weiteren sorgen Sie bitte für eine ausreichende Beleuchtung der Bushaltestelle und verfügen Sie bitte auch die Errichtung moderner Fahrradstellplätze."