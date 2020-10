Andere Städte haben es schon vorgemacht, ob #ilovenice in Nizza oder die Kunstinstallation am Berliner Hauptbahnhof #FreiheitBerlin oder I AMStERDAM in den Niederlanden. Riesengroße Buchstaben die für viel Aufmerksamkeit sorgen und somit zu einem beliebten Ziel von Touristen werden, die ein besonderes Fotomotiv erhaschen wollen.



Und genau das ist es, was die Jusos in Wesel dazu veranlasste einen solchen Antrag an die Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und den Rat der Stadt Wesel zu stellen. Die Buchstaben in Amsterdam dienten zum Vorbild.

“Bei Instagram hat der Hashtag #iamsterdam bereits über 1,6 Millionen Beiträge. Wir möchten in Wesel ebenfalls eine Sehenswürdigkeit etablieren, die eine solche Aufmerksamkeit erregt und somit auch Besucher und Touristen nach Wesel zieht” so Maksim Bondarenko, Vorsitzender der Jusos Wesel.

“Mit einer intelligenten Marketing-Strategie möchten wir sie in die Stadt einladen und auf alle anderen Sehenswürdigkeiten aufmerksam machen, so dass sie auch gerne immer wieder kommen”, so Leon Koop.

“Wir schlagen dafür den Platz vor der Zitadelle vor, denn an der Kreuzung B8 und B58 ist ein idealer Platz, wo diese Buchstaben auch wirken können”, so Maksim Bondarenko. “Die Idee ist gut und der Platz dort gerade zu perfekt. Dort finden bereits viele Veranstaltungen statt, wie die Schützenparade oder das White Dinner”, so Ludger Hovest.

Die Buchstaben sollen so konstruiert werden, dass sie auch an anderen Standorten in Wesel platziert werden können, um beispielsweise bei Veranstaltungen, Festivals oder Feierlichkeiten aufgestellt werden können.

“Wir möchten jetzt schon die Weichen stellen, um Wesel nach der Coronakrise wieder zu einem beliebten Ausflugsziel oder Urlaubsort zu machen”, so Bondarenko abschließend.