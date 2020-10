Jetzt wird's auch am Niederrhein ernst: Aufgrund der dem Gesundheitsamt des Kreises Wesel aktuell vorliegenden Fallzahlen von Corona-Infektionen im Kreis Wesel überschreitet die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag, 15. Oktober 2020, den Schwellenwert von 35. Nach der Coronaschutzverordnung NRW sind im Hinblick auf die 7-Tages-Inzidenz aber die täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) unter https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/meldewesen/infektionsberichte/corona_infektionsbericht/index.html für den Kreis Wesel maßgeblich.



Die Pressestellt der Kreisverwaltung stellt klar: Aktuell liegt der hier veröffentlichte Wert bei 30,4. Die LZG-Datenbank greift auf die vom Kreis Wesel gemeldeten Zahlen zurück und aktualisiert täglich um 0 Uhr. Erst wenn die rechtliche Vorgabe der Überschreitung von 35 hier veröffentlicht ist, kann der Kreis Wesel per Allgemeinverfügung weitere Maßnahmen ergreifen.

Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 1.676, Stand 15.10.2020, 12 Uhr. Zum Vergleich, Stand 14.10.2020, 12 Uhr = 1.632 Fälle.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 38,1. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden