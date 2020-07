21. Juli 2020

An den Verwaltungsvorstand

im Hause

Sehr geehrte Damen und Herren,

korrekte Weseler Bürger halten sich an die Beschilderung.

An der Landzunge in der Aue, am Surfereinstieg, stehen zwei öffentliche Bänke.

Unmittelbar vor den Bänken steht ein Schild:

“Privatgelände! Betreten verboten“

Viele Bürger haben uns angesprochen und sind sich unsicher, darf man sich nun auf die Bänke setzen oder nicht?

Wir erwarten, dass die Stadt Wesel kurzfristig das Schild so umsetzt, dass jedes Missverständnis beseitigt ist und die Bürger den Auesee und die Natur auf den Bän-ken genießen können.

Mit freundlichen Grüßen

Ludger Hovest

Fraktionsvorsitzender