Bei der kürzlich stattgefundenen jährlichen Mitgliederversammlung wählten die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Mitte/Büderich/Ginderich einen neuen Vorstand.

Die Leitung übernimmt nun Bundestagskandidat Rainer Keller. „Ich bedanke mich für euer Vertrauen und eure Unterstützung und freue mich mit euch in die letzte Phase des Wahlkampfes zu starten", so Keller.

Norbert Meesters, der den Ortsverein zwischen 2005 und 2017 führte und 2018 erneut die Leitung übernahm stellte sich dieses Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl für den Vorstand. „Als Norbert 2018 wieder den Vorsitz übernahm, war die Partei in Aufruhr. Er hat es geschafft Ruhe reinzubringen und unseren Fokus wieder aufs Wesentliche zu richten“, kommentierte der neue Vorsitzende Rainer Keller seinen Abschied.

Meesters bedankte sich für das Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit über die Jahre, betont aber, dass er sich lediglich aus der Vorstandsarbeit des Ortsvereins zurückziehe. Er werde sich weiterhin voll auf seine Ratsarbeit konzentrieren und dort die Interessen seiner Wählerinnen und Wähler vertreten.

In seinem Jahresbericht erwähnte Meesters die Corona-bedingten Schwierigkeiten bei der Vorstandsarbeit. Vor allem die gemeinsamen Treffen zur Vorstandssitzung und den entfallenen Bürgerkontakt habe man sehr vermisst. Dennoch, obwohl man oft nicht beisammensitzen konnte, gab es keinen Mangel an lebhaften Diskussionen, die diesmal vom heimischen Computer und via Zoom-Call stattfanden. „Trotz der Pandemie haben wir gut zusammengearbeitet und konnten uns bei der Kommunalwahl als die ‚WeselPartei‘ durchsetzen.“ betont Meesters. „Unsere Kandidaten haben bei der Wahl sehr gute Ergebnisse erzielt und viele haben das Mandat direkt gewinnen können.“

Der neu gewählte Vorstand des SPD-Ortsvereins ist mit insgesamt 15 Mitgliedern breit aufgestellt und man wolle gemeinsam die gute Arbeit der letzten Jahre fortsetzen. „Wir haben viele engagierte Mitglieder, die sehr gute Ideen haben und aktiv mitarbeiten wollen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Moritz Hußmann. „Alle, die sich aktiv einbringen und Wesel mitgestalten wollen sind bei uns herzlich willkommen.“

Auch Juso-Vorsitzender Maksim Bondarenko, der zum Beisitzer gewählt wurde, freute sich vor allem über die Repräsentation junger Menschen und Interessen im Vorstand: „Mit mir sind vier aktive Jusos im Vorstand. Wir freuen uns sehr, dass wir mit eingebunden werden und die Möglichkeit bekommen die Politik und das Leben in Wesel aktiv mitgestalten zu können.“

In seinen abschließenden Worten hebt Bundestagskandidat Rainer Keller die Diversität des neu gewählten Vorstands hervor. „Dieser Vorstand ist ein Querschnitt Wesels. Sowohl junge als auch alte Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen aus allen Schichten, vom Lastkraftwagenfahrer bis zur Diplom-Sozialwissenschaftlerin sind in diesem Vorstand vertreten.“ Der Vorstand spiegele nicht nur die Vielfältigkeit Wesels, sondern auch der SPD wider. „Die SPD macht Politik für jeden“, erklärt Keller.

Unterstützt wird der neue Vorsitzende Rainer Keller durch seine beiden Stellvertreter Moritz Hußmann und Christian Riehm. Das Amt der Kassiererin übernimmt Ulla Hornemann. Leon Koop wurde zum Schriftführer gewählt und Thorsten Albrecht zu seinem Stellvertreter. Der Vorstand wird durch die Beisitzer Amin Amouchi, Mark Boeckhorst, Maksim Bondarenko, Rolf Blommen, Tim Brömmling, Christoph Gockeln, Gulistan Göktas, Hans-Gerd Haverkamp, Ercan Kocer, Wilhelm Trippe, Peter Schmidt und Lisa Wolter vervollständigt.