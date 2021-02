12. Februar 2021

Alternative Stromerzeugung in Wesel

Alternative und regenerative Energien sind das Gebot der Stunde.

Alle wollen das, alle reden davon, aber in Wesel geht es nicht richtig voran. Die Stadtwerke Wesel verkauft “grünen Strom“, produziert ihn aber nicht! In der Vergangenheit hat es verschiedene Vorschläge der SPD WeselPartei für Photovoltaikanlagen gegeben, wie in Büderich, die zuletzt an der Landesregierung NRW gescheitert sind.

Besinnen wir uns auf die eigenen Stärken in Wesel

– ist das Motto der SPD WeselPartei.

Die SPD WeselPartei beantragt im Aufsichtsrat der Stadtwerke, dass die Stadtwerke Photovoltaikanlagen auf städtischen Flächen errichtet. Seit vielen Jahren ist die Weseler Firma Soventix GmbH weltweit tätig, überdacht Parkplätze mit Carports, auf denen Photovoltaikanlagen arbeiten. Dies setzen wir nun in Wesel mit den Stadtwerken und wenn möglich mit der Soventix GmbH durch.

An der “Gesamtschule Am Lauerhaas“ sind im Rahmen der Erweiterung ca. 40 neue Parkplätze entstanden, die eine gute Südausrichtung haben und frei von jedem Schatten sind. Die SPD Wesel beantragt, dass die Stadtwerke hier die erste überdachte Photovoltaikanlage errichtet. Sinnvoll ist es, dass der dort erzeugte Strom unmittelbar in den Stromkreis der “Gesamtschule Am Lauerhaas“ eingespeist wird. Der Standort der Photovoltaikanlage an der Gesamtschule ist auch deshalb sehr geeignet, weil diese im Unterricht anschaulich und unmittelbar präsentiert werden kann.

Der Rat der Stadt Wesel hat im Haushalt 2021 für Umweltschutz und Technologieförderung mehrere 100.000 Euro bereitgestellt. Wir schlagen vor, dass die Stadtwerke aus diesem Topf die Anlagen subventioniert bekommen.

Diese Anlage soll der Anfang sein, die Stadtwerke werden aufgefordert, gezielt nach weiteren öffentlichen Standorten zu suchen, um weitere Anlagen zu errichten. Auch die Parkplätze rund um den Bahnhof eignen sich für solche Anlagen. Hier sollen intensive Gespräche mit dem Land NRW geführt werden, sodass die Stadt Wesel/Stadtwerke die Parkplätze umbauen kann, ohne dass die Förderung dieser Parkplätze zu Lasten der Stadt Wesel geht.

Ludger Hovest

SPD Fraktionsvorsitzender