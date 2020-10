Am Berufskolleg Wesel wurde ein/e Schüler/in im Berufslehrgang für Medizinische Fachangestellte positiv auf das Corona-Virus getestet. Für rund 25 Schüler/innen und fünf Lehrkräfte wurde aufgrund der Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung Quarantäne angeordnet.



Die betroffenen Personen wurden durch das Gesundheitsamt auf bestehende Abstrichmöglichkeiten hingewiesen. Für die übrigen Schüler/innen und Lehrer/innen läuft der Schulbetrieb an beiden Schulen unter den aktuellen Hygienevorgaben weiter.

In der Evangelischen Integrativen Kindertagestagesstätte Friedrichsfeld Am Park in Voerde wurde eine Person aus dem pädagogischen Personal positiv auf das Coronavirus getestet. Die Einrichtung wurde daher am 1. Oktober bis auf weiteres durch das Gesundheitsamt des Kreises Wesel geschlossen. Die Kontaktnachverfolgung läuft.

Weitere Informationen folgen, sofern diese vorliegen.