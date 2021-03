Radwegverbindung Grünstraße zum Springendahl

Im obigen Verkehrsbereich gestaltet sich die Querung der Hamminkelner Landstraße für Radfahrer sehr schwierig.

Kraftfahrzeuge, die an der Kreuzung Grünstraße/Hamminkelner Landstraße nach rechts in Fahrtrichtung Ackerstraße abbiegen, nehmen oftmals den Radfahrern, die von der Grünstraße kommend geradeaus in Richtung Springendahl fahren, die Vorfahrt.

Wir beantragen, diese gefährliche Situation für die Radfahrer durch eine bessere Beschilderung (z.B. Stoppschild) zu entschärfen.

Alternativ könnte auch der von uns beantragte Zebrastreifen zur Querung der Hamminkelner Landstraße (anstatt Höhe Memeler Straße) dort installiert werden, sofern dies mit Blick auf die sich in der Nähe befindlichen Lichtsignalanlage zulässig wäre.

gez. Norbert Ackermann

(Ratsmitglied)

gez. Helmut Trittmacher

(Ratsmitglied)