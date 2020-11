Rainer Keller soll Wesel für die SPD in Berlin vertreten

Der Weseler SPD-Partei- und Fraktionschef Ludger Hovest und der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes René Schneider (MdL) stellten den neuen von der Findungskommission vorgeschlagenen Bundestagskandidaten Rainer Keller vor.

„Rainer Keller ist nicht nur in Wesel sondern kreisweit bekannt. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn er nicht aufgestellt würde“

Rainer Keller (54) wurde als fünftes und jüngstes Kind in eine Arbeiterfamilie im beschaulichen Drevenack geboren.

Er ist seit „knapp neun Jahren glücklich geschieden“ und hat einen 23 -jährigen Sohn.

Nach seiner schulischen Ausbildung am Gymnasium Wesel-Nord und anschließender Schule für Sozialpädagogik leistete er seinen Zivildienstleist im Rettungsdienst des ASB in Essen ab, wo er dann auch als staatlich anerkannter Rettungsassistent, später als staatlich examinierter Krankenpfleger und in der Intensivpflege beruflich tätig war.

Zwischenzeitlich war Keller in einem japanischen und später bei US-Amerikanischen Unternehmen in leitender Position in Vertrieb und Marketing hauptberuflich tätig.

Seit Januar 2020 fungiert Keller als Senior-Key-Account-Manager im Bereich minimal-invasiven Tumortherapie für ein kleines Medizintechnikunternehmen.

Seine Heimatverbundenheit zog ihn dann vor knapp 10 Jahren wieder nach Wesel zurück, wo er sich zuhause und geborgen fühlt.

„Ich bin ein Weseler jung!“



Zu seinen Hobbys zählt Keller das Lesen, Radfahren, Kochen und Reisen.

Politisch fand Keller ab 1984 den Weg zu den Jusos, eigentlich war diese Entscheidung schon durch die Eltern in die Wiege gelegt worden.

Seit 2017 engagiert Keller sich wieder verstärkt in der SPD Wesel-Mitte / Büderich / Ginderich und ist seit April 2019 Beisitzer im Ortsvereinsvorstand und seit November 2020 sachkundiger Bürger im Rat der Stadt.

Sein politisches Hauptaugenmerk liegt unter anderem auf Themen wie:

- Die Folgen der globalen Erderwärmung

- Klimaschutz nur mit sozialem Frieden

- Bürgerversicherung

- Die Zukunft der Rente

- Finanzierung des Sozialwesens

- Chancengleichheit im Bildungssystem

- Flüchtlingsbewegungen

„Ganz wichtig: das Pflegeausbildungsgesetz muss überarbeitet werden. Wir brauchen ein Lösungskonzept für die medizinische Situation.

Applaus reicht nicht aus.

Auch dürfen wir nicht auf importierte Pflegekräfte angewiesen sein.

Wir müssen uns diesen Herausforderung stellen und Lösungen entwickeln, die nicht zu Lasten der Schwachen gehen."

Die Nominierung steht! Bis Februar soll auf der Kreis Delegiertenversammlung entschieden werden.

Ende des Jahres wird Keller seine berufliche Tätigkeit und als Rotkreuzbeauftragter einstellen und sich voll und ganz der Politik widmen.

„Der Schmusewahlkampf ist vorbei, wir müssen JETZT Ansetze und Lösungen finden und das nicht auf die lange Bank schieben.“ So Keller, „Ich möchte Ansprechpartner vor Ort sein, den Dialog mitten im Leben suchen.“