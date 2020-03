Auch in Wesel macht die Stadtspitze Nägel mit Köpfen mit Blick auf die Corona-Krise. In einer Mitteilung auf ihrer Homepage informiert die Stadt:

Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen, bleibt das Rathaus ab Montag, 16. März 2020, bis auf Weiteres für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. Die Verwaltung ist telefonisch zu erreichen unter 0281/203-0 oder per Mail an buergerservice@wesel.de.

Pressekonferenz im Livestream

Am Montag, 16. März 2020, 12.00 Uhr, lädt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp Pressevertreter/innen ins Rathaus ein, um weitere Schritte vorzustellen. Die Pressekonferenz wird in einem Livestream auf der städtischen Homepage (hier) übertragen.