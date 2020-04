"In letzter Zeit konnten vermehrt aktive Rodungsarbeiten an Grundstücken auf dem Fusternberg beobachtet werden; so zum Beispiel auch auf und hinter dem ehemaligen Grundstück der Teppichfabrik Tretford / Bauunternehmen Raaf (siehe Fotos). Es stellt sich nun die Frage, ob diese Aktivitäten der Vorbereitung von Baumaßnahmen dienen?", schreibt Reinhold Brands, der Vorsitzende des CDU Ortsverbandes Wesel, an die CDU Fraktion im Rat der Stadt Wesel.

Grundstück: "Sahnestück auf dem Fusternberg"

Das Grundstück liege seit mehreren Jahren brach und sei ein Sahnestück auf dem Fusternberg. Es werde bereits öfter nachgefragt, ob und wann dort gebaut werden könne, heißt es weiter. "Daher bitte ich die Bürgermeisterin um eine Stellungnahme im nächsten Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss, damit mögliche bauwillige ihre Planung aufnehmen können.", so Brands.