Steckbrief Sascha H. Wagner Kandidatur für DIE LINKE. als Landrat

Alter 40

Wohnort Dinslaken

Familienstand (Kinder?) ledig

Erlernter Beruf Kranken- und Gesundheitspfleger

Heutiger Beruf Landesgeschäftsführer DIE LINKE. NRW

Hobbys Musik, Theater, Kino, Wandern, Reisen

Sonstige Interessen In meiner Freizeit unternehme ich viele Jugendfreizeiten als ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter und mache natürlich leidenschaftlich gerne Kommunalpolitik vor Ort.

Bitte vervollständigen ….

- Social Media ist: nicht immer schön, aber notwendig und ein guter Weg in den direkten Dialog zu kommen, sofern man gute Nerven hat;-) .

- Heimat bedeutet für mich mit mir und der Umwelt im Einklang zu sein, mit Freunden den Niederrhein zu durchwandern und die Natur zu genießen. Heimat ist für mich da wo mein persönliches Umfeld beieinander ist.

- Sie sollten mich wählen, weil der Kreis Wesel eine soziale Alternative braucht die die soziale Frage mit der ökologischen verbindet. Ich will dafür sorgen, dass Klimaschutz und ein besserer Personennahverkehr den Kreis zukunftsfähig machen, die Kinderarmut stärker bekämpft und die Verwaltung personell gut ausgestattet wird. Zudem müssen dringend die Kürzungsbeschlüsse von CDU, Grünen und FDP zurückgenommen werden. Corona hat uns gezeigt wie wichtig eine gute Vorsorge ist. Dies gilt auch in Bereichen der Kultur, den frühen Hilfen und im Gesundheitssystem.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen …

1) Was haben Sie in ihrer politischen Karriere bereits auf die Beine gestellt?

Zunächst einmal ist es uns im Kreis Wesel gelungen die Partei zu festigen und aufzubauen. Es ist wichtig dass es eine soziale Kraft im Kreis Wesel gibt, die auch in den politischen Gremien die Stimme erhebt. Ansonsten konnten wir im Kreistag dafür sorgen, dass ein Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus auf den Weg gebracht wurde oder der Kreis Wesel eine alternative Baustoffkonferenz zur Kiesproblematik durchführen musste. All das sind Erfolge, die ich aber nicht in Person und alleine bewirkt habe. Ansonsten habe ich als Landesgeschäftsführer in den letzten acht Jahren viel über Menschen und Politik lernen und mitgestalten dürfen.

2) Warum sind Sie ein/e gute/r Bürgermeister/in bzw. Landrat/Landrätin?

Weil ich nach sechs Jahren im Kreistag Wesel gesehen habe wie wichtig der soziale Zusammenhalt ist. Als Landrat möchte ich den direkten Bürger*innendialog stärken, die voranschreitende Rechtsentwicklung bekämpfen, die Verwaltung personell gut ausstatten um mehr Bürgernähe- und Service zu ermöglichen und die soziale Frage in den Mittelpunkt meines Wirkens stellen.

weitere Informationen finden Sie auch in meinem Kandidatenbrief oder auf www.waehlenbringts.de