Einmal kurz zu mir ich bin Klemens Drobnicki, Vorsitzender der Jungen Liberalen (Jugendverband der FDP) in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck. Ich bin selber Kind einer Migrantenfamilie und habe mit dafür gestimmt sich bei der Plakataktion der JUSOS zu enthalten.

Das folgende muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt darf ich mir als jemand anhören, der in seiner Jugend trauriger weise selber mit Diskriminierung konfrontiert wurde. Dass uns jetzt niveaulos und unterschwellig Rassismus vorgeworfen wird. Das Ganze nur um die Leute gegen uns aufzubringen in der Hoffnung in der Kommunalwahl ein paar Stimmen mehr zu bekommen. Wegen der Enthaltung, bei der Abstimmung für eine Plakataktion .

Ich möchte jetzt einmal klarstellen, Kommunalpolitik wird größtenteils von Privatpersonen gemacht. Wir haben Familien und Beruf wie jeder andere auch und machen Politik größtenteils ehrenamtlich oder mit geringer Vergütung. Ich selber verdiene ca. 30 bis 40 Euro alle paar Monate mit meiner Arbeit im Jugendhilfeausschuss und das Geld ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich mache die Arbeit, weil ich ehrenamtliche Arbeit wichtig finde und versuche mein Wissen in die Ratsarbeit einzubinden, um Wesel ein Stück weit zu verbessern. Diesen Bürgern wurde jetzt versucht öffentlich zu schaden.

Zu dem Thema Rassismus Prävention von jemandem der sich beruflich damit auseinandersetzt. Plakate mögen zwar ein Zeichen sein, da durch fühlen sich die adressierten Gruppen im besten Fall angegriffen und radikalisieren sich im schlimmsten Fall noch mehr und begehen Vandalismus. Das Endprodukt nennt man dann Gruppen Polarisierung. Rassismus stattdessen bekämpft man durch Aufklärung von Alltags- oder auch "modernem" Rassismus oder auch Abbau von Vorurteilen z.B. durch interkulturelle Begegnungen und nicht durch irgendwelche Plakate.

Deswegen darf man die Idee, Steuergelder für Plakate rauszuschmeißen, die auch noch keinen Effekt nachweisen, auch einfach mal doof finden. Das was die Jusos hier abziehen ist reinster Aktionismus nur um etwas für ihr Gewissen getan zu haben und verändert nichts. Das die SPD, diese die Beschuldigungen im Netz so mitträgt und befeuert ist unglaublich. Ich bedanke mich deswegen bei den vielen Bürgern, die diesen überzogenen Vergleich durchschaut haben und sich zu Wort gemeldet haben.

Wir als Junge Liberale Wesel laden euch JUSOS auch gerne einfach mal ein, in die Geschäftsstelle reinzukommen anstatt nur davor zu stehen. Dann könnt ihr das auch mal mit uns, unserem Bürgermeister-, Spitzenkandidaten und der Presse diskutieren, anstatt uns irgendetwas an den Haaren herbeigezogenes zu unterstellen. Denn wir lassen uns nicht auf so ein Niveau herab.