Die CDU Wesel beschloss durch eine fünfköpfige Kommission aus Jürgen Linz, Reinhold Brandt, Karl-Heinz Oerlinghaus, Birgit Nyken und Sebastian Hense, aus mehreren Kandidaten den derzeitigen Parteivorsitzenden Sebastian Hense als Bürgermeisterkandidaten der CDU aufzustellen.

Der 41-Jährige, stellvertretende Schulleiter des Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) Sebastian Hensel hofft auf eine hohe Zustimmung der Parteimitglieder auf der Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag.

Hense kam vor zehn Jahren aus Rees wieder in seiner Geburtsstadt Wesel und fügte sich nahtlos in Wesels politische Landschaft ein.

„Hense hat sich wie Phönix aus der Asche etabliert“, so Jürgen Linz, stellvertretender Vorsitzender.

„Neben der Politik erledige ich gern handwerkliche Aufgaben im Haus und im Garten, zu meinen Hobbys gehören Badminton und Jogging“, stellte sich der designierte 41-Jährige vor.

„Ich erwarte ein spannendes interessantes Rennen um den Bürgermeister posten“, so Hense.

„Ich wünsche mir eine Stadt in der man gut leben und gut arbeiten kann.

Ich möchte die Wirtschaftsförderung forcieren und wünsche mir einen Mentalitätswechsel so wie ein neues Konzept zur Stadtentwicklung auch möchte ich als Fachmann zum Thema Schule meine Erfahrung positiv einbringen.

Einen Bürgermeisterwechsel nach 15 Jahren möchte nicht nur die CDU.

Ich habe einen anderen Führungsstil als Ulrike Westkamp und möchte viel bewegen.“

„Frau Westkamp ist nett und kommt gut bei den Bürgern an, aber das trifft auch auf Sebastian Hense zu. Wir wollen die Bürger überzeugen“, so der stellvertretende Jürgen Linz.