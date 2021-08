Die Schulwegsicherung ist jedes Jahr ein großes Thema. Die neuen I-Dötzchen müssen die Sicherheit im Straßenverkehr noch lernen und die Autofahrer*innen müssen sich nach den langen Sommerferien wieder neu darauf einstellen Vorsicht zu üben und wieder achtsamer zu sein.



“Wir geben jährlich neu überarbeitete Schulwegsicherungspläne raus, damit die Kinder und ihre Eltern die Schulwege rechtzeitig üben können und wissen, wo es sicher ist zur Schule zu gehen”, so Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Die Spruchbänder der Verkehrswacht “Brems dich! - Schule hat begonnen.” werden an den bekannten Stellen aufgehängt, um die Autofahrer daran zu erinnern. In diesem Jahr sind es nicht nur die I-Dötzchen die den Schulweg lernen müssen. Auch die neuen Zweitklässler, die durch die Pandemie nicht wie gewohnt zur Schule gehen konnten, müssen die Sicherheit des Schulweges neu lernen.

Auch die Polizei unterstützt die I-Dötzchen und ihre Eltern in Zusammenarbeit mit den Schulen. “Wir werden die “Denk- und Dank-Zettel-Aktion mit den Dritt- und Viertklässlern in diesem Jahr wieder durchführen können”, so Nicole Ruthert, Teamleitung Ordnungswidrigkeiten der Stadt Wesel.

Im gesamten Kreis gibt es rund 4.100 Schulanfänger die sicher zur Schule kommen möchten. “Und da richten wir den Appell vor allem an die Eltern. Bringen Sie ihr Kind nicht mit dem Auto direkt vor die Tür. Parken sie zwei, drei Straßen vorher und gehen Sie zu Fuß. Frische Luft tut gut und so bekommt ihr Kind die Sicherheit und das Selbstbewusstsein im Straßenverkehr”, so Frank Schulten von der Verkehrswacht Wesel e.V.

“Und denken Sie schon jetzt an die dunkle Jahreszeit. Rüsten Sie den Ranzen, die Kleidung und auch das Fahrrad rechtzeitig mit gut sichtbaren Reflektoren aus”, so Schulten weiter.

“Auch die Elternlotsen spielen eine große Rolle. An der Grundschule Fusternberg sind 14 Lotsen im Einsatz, in der Feldmark sind es 10 und leider hat es bei der Gemeinschaftsgrundschule Quadenweg im letzten Jahr niemanden gegeben”, so Ulrike Westkamp. Interessierte Eltern können sich gerne an die entsprechende Grundschule wenden. Die Lotsen werden von der Verkehrswacht ausgestattet mit Westen, Jacken und Kellen und von der Polizei entsprechend ausgebildet.