Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Ulrike Westkamp,

mit Erschrecken habe ich am Montag, 16.03.2020, 11:45 Uhr, den starken, fußläufigen Personenverkehr in der Fußgängerzone Wesels beobachtet.Bei den Menschen handelte es sich um alle Altersgruppen, um Menschen in Gruppen, die in unaufhaltsamer Weise dicht beieinander stehend und gehend, kommunizierten.Wir alle sind gehalten, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Nur so kann die Pandemie eingedämmt werden.Die Fußgängerzone Wesels zeigte ein anderes Bild. So werden wir der Pandemie nie erfolgreich trotzen.Es kann nicht sein, dass wir deshalb irgendwann alle einem Hausarrest unterliegen, nur wei lsich viele Menschen der Ursachen und Folgen des Coronavirus nicht bewusst sind. Ich bitte Sie, Frau Westkamp, Maßnahmen einzuleiten, damit die sorglosen Menschen Wesels und Besucherinnen und Besucher Wesels sorgsamer mit sich und ihren Mitmenschen umgehen.Angedacht werden könnten Warn- und Hinweisschilder in der Innenstadt.

Mit freundlichem Gruß

Jürgen Lantermann