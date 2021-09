Interessanter Einblick ins Wahlverhalten junger Menschen: Ginge es nach dem Willen der Unter-18-Jährigen in der Region, hätten die "großen" Parteien die Nase deutlich vorn, ohne dass sich eine von ihnen allzu deutlich absetzen könnte.

Kurz vor der Wahl am 26. September sendet der Landesjugendring NRW seine Auswertung an die regionalen Medien. In der Pressemitteilung heißt es zum Stand der Dinge im Kreis Wesel: Zwölf Wahllokale öffneten in Hamminkeln, Wesel, Schermbeck, Voerde, Kamp-Lintfort, Alpen und Xanten ihre Pforten. Über 2.000 junge Menschen im Kreis Wesel gaben bei Jugendverbänden, in Schulen und Jugendzentren ihre Stimme ab. Die Zahlen für den Wahlkreis Wesel I:

SPD: 23.4 Prozent

CDU: 20.03 Prozent

GRÜNE: 17.31 Prozent

FDP: 11.65 Prozent

DIE LINKE: 5.33 Prozent

AfD: 4.96 Prozent

Die PARTEI: 4.91 Prozent

Tierschutzpartei: 4.68 Prozent

PIRATEN: 1.45 Prozent

LIEBE: 1.22 Prozent

Team Todenhöfer: 0.84 Prozent

Volt: 0.56 Prozent

LfK: 0.51 Prozent

dieBASIS: 0.51 Prozent

NPD: 0.47 Prozent

FREIE WÄHLER: 0.42 Prozent

Gesundheitsforschung: 0.42 Prozent

du.: 0.37 Prozent

MLPD: 0.14 Prozent

Die Humanisten: 0.14 Prozent

V-PARTEI: 0.14 Prozent

BÜNDNIS C: 0.14 Prozent

LKR: 0.14 Prozent

ÖDP: 0.09 Prozent

DKP: 0.09 Prozent

PdF: 0.05 Prozent

Informationen zur U18-Wahl finden Sie auf der Bundesseite www.u18.org und auf der NRW-Seite www.u18nrw.de

Bundesweit waren über 2.600 Wahllokale geöffnet und über 250.000 junge Menschen gaben ihre Stimme ab. In NRW waren alleine über 630 Wahllokale angemeldet und über 70.000 junge Menschen beteiligten sich zwischen Rhein und Weser. Die PM der Landesebene hängt an.

Wir vor Ort bewerten die U18-Wahl als deutliches Signal dafür, dass Kinder und Jugendliche politisch mitentscheiden wollen. Viel zu oft erleben Sie, dass ihr Bedarfe nicht vertreten, nicht gehört und nicht berücksichtigt werden. Außerdem zeigt das Ergebnis, dass junge Menschen weniger extrem wählen, als Erwachsene.

Die Grünen gewinnen in NRW

Das vorläufige Zweitstimmenergebnis stellt sich landesweit wie folgt dar: Bündnis 90/Die Grünen 22,25%, SPD 21,94%, Sonstige Parteien 18,5%, CDU 18,15%, FDP 12,79% und Die Linke 6,36%. Bislang liegen Daten aus über 80% der Wahllokale in NRW vor. Ein endgültiges Wahlergebnis wird Montag, den 20. September 2021 bekanntgegeben.

Jugendliche wollen mitentscheiden!

“Die Beteiligung an der U-18 Wahl ist in diesem Jahr deutlich höher als bei der U18-Bundestagswahl im Jahr 2017. Das zeigt, dass Kinder und Jugendliche ernst genommen werden und mitentscheiden wollen. Sie wollen wählen! Aus der Sicht junger Menschen ist es gerade jetzt besonders notwendig, sich einzumischen, denn insbesondere in der Corona-Pandemie sind die Bedürfnisse junger Menschen viel zu wenig beachtet worden.”, fasst Max Pilger, Vorsitzender des Landesjugendrings NRW, die U18-Bundestagswahl in NRW zusammen.