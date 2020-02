Ohne jegliche Kommentierung reagiert die Weseler Stadtverwaltung auf die (zum Teil öffentliche) Verärgerung vieler Autofahrer, die in der Weseler City (Nähe Esplanade) schlechte Erfahrungen mit dem dort zuständigen Parkkontrolldienst gemacht haben.

Die Stadt Wesel weist darauf hin, dass sich die Parkplätze am Einkaufzentrum „Esplanade“ in der Tückingstraße und in der Mauerbrandstraße im Privatbesitz befinden und nicht zur öffentlichen Verkehrsfläche der Stadt Wesel gehören.

Stadtsprecher Swen Coralic schickt folgende Erklärung an die lokalen Medien: Bis zum Ende des letzten Jahres waren diese Parkplätze jedoch vertraglich der Stadt Wesel überlassen. Dadurch konnte die Stadt Wesel diese Stellplätze im Rahmen der städtischen Parkraumbewirtschaftung der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.

Der Überlassungsvertrag wurde jedoch vom Eigentümer mit Wirkung zum 31.12.2019 gekündigt. Die Stellplätze sind jetzt durch den Eigentümer als Privatparkplatz gekennzeichnet. Es wurde ein eigener privater Parkscheinautomat aufgestellt. Dieser sieht einen Gebührentarif von 1,50 Euro je Stunde Parkdauer und eine Bewirtschaftungszeit von 0 bis 24 Uhr vor.

Durch den Eigentümer wurden Hinweisschilder angebracht, die den Parkplatz als Privatparkplatz ausweisen und, dass das Parken ohne gültigen Parkschein mindestens 30 Euro kostet. Der Betreiber bezieht sich dabei auf die ebenfalls angebrachten allgemeinen Geschäftsbedingungen.