Vor wenigen Monaten hat die Stadt Wesel die Nachricht vom Tod des ehemaligen Bürgermeisters der Partnerstadt Felixstowe, Don Smith, erreicht. Mit Cyril Webb ist am 25. Februar 2021 ein weiterer ehemaliger Bürgermeister von Felixstowe verstorben. Er wurde 84 Jahre alt.

„Cyril Webb war ein sehr beliebter Mann - sowohl in Felixstowe als auch in Wesel. Die Menschen schätzten an ihm seine offene Art und seinen Charme. Ihm war die Partnerschaft zwischen Wesel und Felixstowe eine Herzensangelegenheit. Wir wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft. Im Namen der Stadt Wesel spreche ich unser aller Mitgefühl aus“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Dreimal zum Bürgermeister gewählt

Dreimal wurde Cyril Webb zum Bürgermeister der Stadt Felixstowe gewählt (1981, 1994 und 2005). Die Tätigkeit des Bürgermeisters ist in Felixstowe ehrenamtlich. Die Wahlzeit beträgt ein Jahr. Zudem hatte Cyril Webb weitere wichtige Ämter während seiner Amtszeit inne. Unter anderem war er der Vorsitzende des Umwelt- und Planungsausschusses in Felixstowe.

Einsatz für seine Heimatstadt

Die Mitglieder des Stadtrates sowie die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Felixstowe beschreiben ihn als einen liebevollen, freundlichen Menschen, der sich leidenschaftlich für seine Heimatstadt einsetzte. Er hatte den Ruf, bei der Arbeit sehr genau zu sein. So war er ein glühender Verfechter von exakten Protokollen der Ratssitzungen. Zudem zeichnete er sich bei den Bürgern als guter Zuhörer aus.

Mit seiner Frau Jean führte er über 30 Jahre ein Lederwaren-Geschäft in Felixstowe. Schweren Herzens musste der Laden aufgrund von Erkrankungen vor wenigen Jahren geschlossen werden.

Mehrfach besuchte Cyril Webb Wesel zu unterschiedlichen Anlässen. Delegationen aus Wesel begrüßte er stets herzlich in Felixstowe.