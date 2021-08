Nur noch 38 Tage bis zur Bundestagswahl. Angesichts der regelmäßig veröffentlichten Umfrageergebnisse wird es immer spannender. Und sicher immer komplizierter, vor allem für die Generation der Erstwähler*innen, die außer Angela Merkel keine andere Regierungschefin auf Bundesebene kennen.

Nicht nur für Erstwähler*innen tun sich allerhand Fragen auf: Was wird gewählt?, Wer wird gewählt?, Wie wird gewählt?, Wen soll ich wählen?

Zu allen Fragen, außer der letzten natürlich, will der Stadtjugendring bei der Suche nach Antworten helfen.

Hierzu folgen in nächster Zeit hoffentlich hilfreiche Hinweise über diesen und andere Kanäle im Netz und auch offline.

Der Stadtjugendring (SJR) will aber auch diejenigen zu Wort und zur Stimme kommen lassen, die (noch) nicht wahlberechtigt sind und denjenigen die Möglichkeit der Wahl geben, die eigentlich noch nicht dürfen.

Das Projekt heißt U18-Wahl und soll auch anlässlich der Bundestagswahl in Wesel stattfinden.

Die Gesamtschule am Lauerhaas ist dabei. Für ihre ca. 1.200 Schüler*innen unter 18 Jahren ist bereits Mittwoch, der 15. März der Wahltag. Die Naturschutzjugend bietet im Zuge ihres Jubiläumszeltlagers in der Nähe des Schwarzen Wassers die Möglichkeit zur Stimmabgabe. Spannende Wahltage und hoffentlich viele Diskussionen rund um die Wahl wird es auch in den Jugendhäusern geben, so zum Beispiel im Jugendcafé Schepersfeld und im Karo.

Wahllokale in Wesel

Wer wissen will, wo in Wesel bis neun Tage vor dem eigentlichen Wahltermin (26. September) die Möglichkeit zur Stimmabgabe besteht, kann hier nachschauen.

Wie die Ergebnisse in und um Wesel dann aussehen, wird der SJR veröffentlichen.