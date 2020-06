Kein Platz für Umweltzerstörung - kein Platz für Pöbeleien - kein Platz für Ungerechtigkeiten - kein Platz für Rassismus - kein Platz für Kriminalität - kein Platz für Respektlosigkeiten - kein Platz für eine leichtsinnige Erwärmung der Atmosphäre - kein Platz für Krieg - kein Platz für unzureichende Bildung - und ... und ... und... . Die Reihe dieser Forderungen ließe sich fortsetzen. Und wer würde sich ihnen nicht anschließen?!

Würde der Antrag im Weseler Stadtrat gestellt, die Stadt solle flächendeckend Plakate mit einer dieser Forderungen aufhängen - wie würde der Stadtrat wohl reagieren, der schließlich von der Richtigkeit aller Forderungen überzeugt sein dürfte. Würde er das Stadtgebiet auf Antrag etwa mit "Kein Platz für Kriminalität" plakatieren lassen? Kaum. Und niemand würde behaupten, der Stadtrat würde ins kriminelle Milieu abrutschen und der Kriminalität das Wort reden. Oder etwa die Jusos?

Nun aber aus der Spekulation heraus. Aktuell ist aufgrund der Ereignisse in den USA die Thematik "Rassismus" für einige Zeit auch in Deutschland nach oben gespült worden. In wenigen Monaten dürfte das Thema trotz seiner Relevanz wieder vor sich hindümpeln, wie andere Themen ähnlicher Relevanz auch. Die Jusos, politische Jugendorganisation der SPD, wittern jedenfalls Morgenluft, sich mal wieder ins Gespräch zu bringen, wogegen nichts, aber auch gar nichts einzuwenden ist, und stellen über ihre Mutterpartei im Rat der Stadt den Antrag, in der Stadt Plakate mit der Botschaft "In Wesel kein Platz für Rassismus" aufhängen zu lassen. Und zur Freude der Jusos, womöglich auch zu ihrem Erstaunen: Der Antrag wird angenommen. Keine Gegenstimme. Aber - oh weh - die FDP, sie hat sich als einzige Ratspartei enthalten.

Und da beginnt das Unheilvolle. Jetzt versuchen die Jusos nachzutreten, unterstellen der FDP bedenkliche Entwicklungen Richtung Rassismus, schwingen die Nazikeule, verlangen von der FDP Entschuldigungen und Kniefälle. Wie erbärmlich ist das eigentlich? Aber das ist nur ein lokales Beispiel für die dahinter steckende unsägliche Strategie der Polarisierung und Spaltung, die kaum einen unvoreingenommenen Diskurs mehr zulässt nach der Devise: Willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein.

Und die FDP? Sie fühlt sich herausgefordert. Nicht inhaltlich, sondern nur bezüglich der Außenwirkung. Und das mit der angesprochenen unsäglichen Strategie verbundene Reaktionsschema funktioniert auf genauso unsägliche Weise, wenn der FDP-Spitzenkandidat sich zu der Aussage hinreißen lässt: Wesel - hier ist jeder Mensch willkommen! Jeder? Das ist Quatsch - und hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun!