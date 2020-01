Für die Eröffnung eines Rettermarktes in 46483 Wesel wird ein Team gesucht, das aus zuverlässigen Menschen besteht, die sich gegenseitig mit Wissen auf den Gebieten Lebensmittelverkauf, Filialleitung, Buchhaltung, Einzelhandel ergänzen können. Es werden täglich Lebensmittel von Geschäften aus Wesel und der nahen Umgebung abgeholt und im Rettermarkt eingestellt und verkauft. Zweck des Lebensmittelmarktes ist das Anbieten abgelaufener Lebensmittel, die von Discountern zur Verfügung gestellt werden und die für die Tafeln uninteressant sind. Ohne das Abholen dieser Lebensmittel würden diese in die Tonne wandern. Daher besteht keine Konkurrenz zur Tafel, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Das Retten von Lebensmitteln und der Verkauf gegen geringes Geld (70 % günstiger als beim Discounter) dient der Wertschätzung dieser Produkte, die große Mengen an Ressourcen (Anbau, Arbeitskraft, Wasser, Energie, unsinnige Transporte vom Ausland (oft extrem armen Ländern wie Marokko) nach Deutschland usw.) verschlungen haben, außerdem soll das Retten von Lebensmitteln "mainstream" (in die Mitte der Gesellschaft), also allen (unabhängig ob Hartz-4 oder nicht) zugänglich gemacht werden. Wer Interesse hat, in die weiteren Planungen einzusteigen, möge sich bitte melden unter siljameyersuchsland.sms@gmail.com.