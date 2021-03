Im Kreis Wesel sind vier weitere Menschen gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Hierbei handelt es sich um einen 74jährigen Mann aus Hamminkeln, zwei 91 Jahre und 97 Jahre alte Frauen aus Wesel und eine 91 Jahre alte Frau aus Xanten.

Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 12.172, Stand 12.03.2021, 12 Uhr. Zum Vergleich, Stand 11.03.2021, 12 Uhr = 12.099 Fälle.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 56,5. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Zurzeit meldet der Kreis Wesel 83 Corona-Patienten in Krankenhäusern in der Region, Davon liegen 20 Menschen auf der jeweiligen Intensivstation, von denen wiederum acht beatmet werden müssen.

Virusmutationen

Im Kreis Wesel wurde bisher in 236 Fällen eine Infektion mit der Virusvariante B 1.1.7 (Variante aus Großbritannien) nachgewiesen. Dies entspricht 38 Prozent der Gesamtzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage (Stand: 12.03.2021).

Darüber hinaus wurde in 5 Fällen eine Infektion mit der Virusvariante B 1.351 (Variante aus Südafrika) nachgewiesen.