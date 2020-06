CDU-Ratsmitglied Thorsten Müller und CDU-Ratskandidat Tobias Geerißen wenden sich mit folgendem Antrag an die Bürgermeisterin:

"Wir möchten Sie bitten, den ASG zu beauftragen, dringend die Unterführung auf der Hamminkelner Landstrasse zu reinigen.

Hierbei handelt es sich um die Einfahrt in den Ortsteil Blumenkamp und die Hauptanbindung an die Feldmark. Eine so repräsentative Pforte haben beide Stadtteile nicht verdient. Es heißt ja nicht „Wildblumenkamp“. Diesen Eindruck vermittelt die Unterführung aber.

Sowohl Graffitis als auch Wildwuchs führen zu keinem einladenden Bild. Dies muss dringend korrigiert werden.

Bilder haben wir beigefügt, die diesen Trauerzustand belegen.

Danke!"