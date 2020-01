Nicht jeden Tag erhält Bürgermeisterin Ulrike Westkamp Post aus Kiel:Fregattenkapitän Alexander Wulf bedankte sich in einem Brief für die Flagge mit dem Weseler Stadtwappen für das Marineschiff Tender Rhein.



„Am Ende der Werftliegezeit wird der Tender Rhein wieder auf große Fahrt gehen und die Weseler Stadtflagge über die Meere tragen. Als Zeichen unserer Patenschaft gehört diese Flagge für jedes Besatzungsmitglied zum Tender Rhein“, schrieb der Fregattenkapitän der Bürgermeisterin. Zudem bedankte er sich für die Gastfreundschaft, die ihm und der Besatzung in Wesel bei ihren regelmäßigen Besuchen zuteilwird. Er bot der Bürgermeisterin an, „in Zukunft auch Gastgeber für eine Delegation aus Wesel“ zu sein.

Erst vor wenigen Monaten besuchte die Besatzung des Marineschiffes die Hansestadt am Rhein. Mit im Gepäck: eine neue Sitzbank. Seit Dezember steht das Geschenk im Mehrgenerationenhaus „Bogen“ (Pastor-Janßen-Straße 7, 46483 Wesel).

Die Patenschaft mit dem Tender "Rhein" besteht seit dem 06. November 1961.

Mit der Gründung der Bundeswehr im Jahr 1956 wurden für die Marine neue Schiffe gebaut. Die Schiffe der Marine wurden auf Namen bedeutender Flüsse in Deutschland getauft. Städte, die an den namensgebenden Flüssen liegen, konnten sich für Patenschaften der Schiffe bewerben. Die Hansestadt Wesel am Rhein erfüllt alle Voraussetzungen für eine Patenschaft, so dass vor fast 60 Jahren der neue Tender „Rhein“ mit einer Flagge der Stadt Wesel in See stach.