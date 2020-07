46485 Wesel, 28.07.2020

SPD-Ortsverein Wesel Ost

An die Bürgermeisterin

Frau Ulrike Westkamp

Verbesserung der Parksituation Clarenbachstraße im Bereich derHausnummern 7-9

Sehr geehrte Frau Westkamp,

im Teilstück der Clarenbachstraße, Hausnummern 7-9, existieren in letzter Zeit erhebliche Parkprobleme. An dieser Stichstraße gibt es neben einer Wohnbebauung auch Gewerbeflächen (Autohandel und Fahrzeugvermietung). Die Anwohner berichten, dass die Straße regelmäßig derart zugeparkt ist, dass z.B. die Nutzung der Garagenzufahrt zu Hausnummer 9 nicht mehr möglich ist. Dies ist für die Anlieger kaum mehr zu ertragen.

Hier muss u. E. seitens der Stadt auf die Firma eingewirkt werden, dass sie genügend Parkraum für ihre Kunden auf der eigenen Fläche schafft.

Erschwert wird die Situation zusätzlich durch Baustellenverkehr einer Baustelle im rückwärtigen Bereich.

Wir schlagen als erste Maßnahme vor, dass eine Fahrbahnmarkierung gegenüber der beschriebenen Garagenausfahrt in Form von Haifischzähnen aufgebracht wird.

Über weitere Möglichkeiten und Vorschläge der Verwaltung würden wir gerne im zuständigen Ausschuss diskutieren.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Spychalski

(Vorsitzender OV-Ost)

Christoph Buchmann

sachkundiger Bürger STEUN