Verkehrssituation auf der Hamminkelner Landstr.

Frank Schulten, Verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion, wendet sich mit folgendem Antrag an die Bürgermeisterin:

"Am Montag, den 11.01.2021 ist es wieder zu einem schweren Unfall mit einer Seniorin in der Feldmark gekommen. Es ist bereits der zweite Unfall dieser Art auf der Hamminkelner Landstr. zwischen Marktplatz und der Einfahrt Memelner Str. (Poststelle). Aus meiner Sicht sollte dies Anlass sein, sich die Verkehrslage auf diesem Teilstück der Hamminkelner Landstr. genauer anzusehen. Hier kommt es tagtäglich zu gefährlichen Situationen, wenn Schüler der Schulzentren in der Feldmark Schulbeginn und Schulende haben, an der Bushaltestelle stehen und Fußgänger insbesondere Senioren von der Memelner Str. und der Springendahlstr. die Hamminkelner Landstr. in Richtung Kirche/Marktplatz überqueren wollen. Erschwerend kommt zukünftig dazu, dass das Parken in diesem Bereich immer schwieriger wird, da die Bauarbeiten der barrierefreien Wohnungen an der Springendahl Str. bald zum Abschluss gebracht werden.

Ich beantrage, hier einen Ortstermin, möglichst an einem Donnerstag (Markttag) im März oder April (wenn der Präsenzunterricht an den Schulen wieder stattfindet) bei Schulende (ca. 13.00 Uhr) durchzuführen, um sich die Situation vor Ort genau anzusehen und dann Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten."